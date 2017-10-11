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Матч теннисного Кубка Федерации Словакия - Россия пройдет в Братиславе

Спорт
11 октября, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Победитель противостояния получит право сыграть в плей-офф за выход в Мировую группу

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ТАСС, 11 октября. Матч первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными Словакии и России по теннису пройдет в Братиславе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч пройдет 10-11 февраля 2018 года на арене, вмещающей 4,65 тысячи зрителей.

Победитель получит право сыграть в плей-офф за выход в Мировую группу.

Сборная России в октябре проиграла команде Бельгии в раунде плей-офф и опустилась во вторую Мировую группу.

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