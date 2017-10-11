Команда Карякина одержала четвертую победу на клубном Кубке Европы по шахматам

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ТАСС, 11 октября. Российский "Глобус" обыграл македонскую команду Gambit Asseco See со счетом 5,5-0,5 во встрече четвертого тура Кубка Европы по шахматам среди мужских и женских клубных команд. Турнир проходит в турецком Гейнуке.
В составе "Глобуса" победы одержали российские гроссмейстеры Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Денис Хисматуллин, Александр Грищук и голландец Аниш Гири, партия с участием украинца Антона Коробова завершилась вничью.
На турнире в Турции выступают еще две российские мужские команды. "Медный всадник", который представляют россияне Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, сыграл вничью с израильским Beer Sheva Chess Club со счетом 3-3. Legacy Square Capital, за которую заявлены россияне Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский, победила словацкую Sk Dunajska Streda со счетом 4,5-1,5.
В женском турнире российские "Югра" и Legacy Square Capital победили румынскую Cs Studentesc Medicina Timisoara (победа со счетом 2,5-1,5) и белорусскую Bossa Nova (3-1) соответственно. За клуб "Югра" на турнире выступают россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина с Украины. За Legacy Square Capital играют россиянки Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина.
"Глобус" с восемью очками лидирует в турнирной таблице открытого турнира, Legacy Square Capital - на третьей строчке (семь очков), "Медный всадник" с шестью очками занимает седьмое место. В женском - Legacy Square Capital вышла на первое место (шесть очков), "Югра" - пятая (пять очков).
В открытом турнире выступают 36 команд, в женском - 12. В составе команд по шесть участников и двое запасных, в женском - четыре и одна запасная. Команды играют по швейцарской системе в семь туров, турнир завершится 14 октября.