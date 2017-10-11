Футболистки "Звезды" не сумели выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Хоккеист "Динамо" Варнаков надеется, что после голов "Ак Барсу" будет забивать и дальшеСпорт 11 октября, 22:42
Reuters: спецслужбы ФРГ не имеют данных об использовании хакерами программ "Касперского"Международная панорама 11 октября, 22:18
Московское "Динамо" прервало 4-матчевую безвыигрышную серию в КХЛСпорт 11 октября, 22:14
"Сочи" прервал 20-матчевую победную серию СКА, нанеся клубу первое поражение в сезонеСпорт 11 октября, 22:06
Музтеатр им. Станиславского и Немировича-Данченко представил проект "коOPERAция"Культура 11 октября, 21:57
Футболист "Севильи" Пареха не сыграет в матче ЛЧ со "Спартаком" из-за операцииСпорт 11 октября, 21:49
Видеоповторы не будут использоваться на матче "Краснодара" и "Ахмата"Спорт 11 октября, 21:43
Кириенко: наставниками победителей конкурса "Лидеры России" будут лучшие управленцы РФОбщество 11 октября, 21:42
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном мореПолитика 11 октября, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 октября. Российский женский футбольный клуб "Звезда" проиграл дома французскому "Монпелье" со счетом 0:2 в ответном матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов сезона-2017/18 и не пробился в следующий раунд.
Дублем в матче, который прошел в Москве, отметилась нападающая гостей София Якобссон (51-я, 71-я минуты).
В первой встрече пермский клуб одержал гостевую победу со счетом 1:0. По сумме двух встреч "Монпелье" вышел в 1/8 финала.
В среду из турнира также выбыла подмосковная "Россиянка". По сумме двух встреч российский клуб уступил исландскому "Стьярнану".
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 октября в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне. Первые матчи 1/8 финала пройдут 8 и 9 ноября, ответные - 15 и 16 ноября. Финал состоится 24 мая в Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского.
Женская Лига чемпионов была утверждена УЕФА в 2001 году, до 2009 года турнир назывался женский Кубок УЕФА. Лучшим достижением российских женских команд является выход в финал "Звезды" в сезоне-2008/09. Пермский клуб в двухматчевом финале уступил немецкому "Дуйсбургу" (0:6, 1:1). Действующим победителем турнира является французский "Лион".