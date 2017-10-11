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Футболистки "Звезды" не сумели выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Спорт
11 октября, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

По сумме двух встреч они уступили французскому "Монпелье"

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ТАСС, 11 октября. Российский женский футбольный клуб "Звезда" проиграл дома французскому "Монпелье" со счетом 0:2 в ответном матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов сезона-2017/18 и не пробился в следующий раунд.

Дублем в матче, который прошел в Москве, отметилась нападающая гостей София Якобссон (51-я, 71-я минуты).

В первой встрече пермский клуб одержал гостевую победу со счетом 1:0. По сумме двух встреч "Монпелье" вышел в 1/8 финала.

В среду из турнира также выбыла подмосковная "Россиянка". По сумме двух встреч российский клуб уступил исландскому "Стьярнану".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 октября в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне. Первые матчи 1/8 финала пройдут 8 и 9 ноября, ответные - 15 и 16 ноября. Финал состоится 24 мая в Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского.

Женская Лига чемпионов была утверждена УЕФА в 2001 году, до 2009 года турнир назывался женский Кубок УЕФА. Лучшим достижением российских женских команд является выход в финал "Звезды" в сезоне-2008/09. Пермский клуб в двухматчевом финале уступил немецкому "Дуйсбургу" (0:6, 1:1). Действующим победителем турнира является французский "Лион".

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