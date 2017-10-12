Более 100 спортсменов примут участие в Спартакиаде инвалидов в Ставрополе

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СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Больше 100 спортсменов станут участниками Открытой спартакиады инвалидов Ставропольского края, которая стартует в краевой столице в четверг, 12 октября. В программу соревнований войдут шахматы, плавание, стритбол и другие виды спорта, сообщили ТАСС в региональном министерстве физической культуры и спорта.
"Участниками спартакиады станут около 70 слабовидящих спортсменов и 60-70 спортсменов с нарушениями опорно- двигательного аппарата. Все участники прошли отбор на муниципальных и районных соревнованиях", - сказал собеседник агентства.
Спартакиада пройдет в Ставрополе с 12 по 14 октября. В первый день состоятся турниры по шашкам и шахматам среди слабовидящих спортсменов, также лучших определят в комплексных упражнениях и плавании. В программу второго дня соревнований войдут уличный баскетбол на колясках, настольный теннис и шахматный турнир. Победителей спартакиады назовут в субботу, 14 октября.