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Более 100 спортсменов примут участие в Спартакиаде инвалидов в Ставрополе

Спорт
12 октября, 1:11 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 12, октября. /ТАСС

Спартакиада пройдет в Ставрополе с 12 по 14 октября, в программу соревнований войдут шахматы, плавание, стритбол и другие виды спорта

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СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Больше 100 спортсменов станут участниками Открытой спартакиады инвалидов Ставропольского края, которая стартует в краевой столице в четверг, 12 октября. В программу соревнований войдут шахматы, плавание, стритбол и другие виды спорта, сообщили ТАСС в региональном министерстве физической культуры и спорта.

"Участниками спартакиады станут около 70 слабовидящих спортсменов и 60-70 спортсменов с нарушениями опорно- двигательного аппарата. Все участники прошли отбор на муниципальных и районных соревнованиях", - сказал собеседник агентства.

Спартакиада пройдет в Ставрополе с 12 по 14 октября. В первый день состоятся турниры по шашкам и шахматам среди слабовидящих спортсменов, также лучших определят в комплексных упражнениях и плавании. В программу второго дня соревнований войдут уличный баскетбол на колясках, настольный теннис и шахматный турнир. Победителей спартакиады назовут в субботу, 14 октября.

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