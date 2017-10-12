Футболист "Баварии" Мюллер считает, что в проблемах клуба нельзя винить только Анчелотти

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ТАСС, 12 октября. Нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" Томас Мюллер считает, что в неудачах команды нельзя обвинять только бывшего тренера Карло Анчелотти. Слова форварда приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.
"Если команда на поле не демонстрирует соответствующей игры и не оправдывает ожиданий, то в этом виноваты преимущественно футболисты, - считает Мюллер. - Мы должны быть реалистами, не стоит делать из Анчелотти козла отпущения. И мы не должны теперь думать, что у нас автоматически все будет складываться удачно".
28 сентября Анчелотти был отправлен в отставку после поражения от французского ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. На пост главного тренера мюнхенцев был назначен Юпп Хайнкес.