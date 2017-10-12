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Британская теннисистка Конта снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
12 октября, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Таким образом, француженка Каролин Гарсия гарантировала себе участие в итоговом турнире WTA

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Йоханна Конта

Йоханна Конта

© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТАСС, 12 октября. Британская теннисистка Йоханна Конта не выступит на "ВТБ Кубке Кремля". Об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Причиной отказа Конты от выступления на турнире в Москве стала травма левой ноги, из-за которой она ранее снялась с турнира в Гонгконге.

В связи с пропуском двух стартов Конта потеряла шансы на выход в итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре. Она занимала девятое место в чемпионской гонке WTA с 3610 очками и при успешном выступлении на "ВТБ Кубке Кремля" могла опередить француженку Каролин Гарсию, которая идет восьмой с 3795 очками. Таким образом, Гарсия гарантировала себе восьмую строчку и участие в итоговом турнире.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

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