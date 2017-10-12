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Более 100 координаторов волонтерских команд прошли обучение к ЧМ-2018 в Самаре

Спорт
12 октября, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Они будут координировать группы волонтеров, а также отвечать за их взаимодействие с организаторами и участниками турнира

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ТАСС, 12 октября. Свыше 100 координаторов волонтерских команд (тимлидеров) прошли подготовку к работе на чемпионате мира 2018 года в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В обучении тимлидеров программы "Городские волонтеры" чемпионата мира по футболу 2018 года в России приняли участие более 100 активистов региона. Будущие координаторы волонтерских команд знакомились с техниками эффективной коммуникации, проведения брифингов и дебрифингов, грамотной работе с информацией, организаторским и мотивационным навыкам", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Центра городских волонтеров Юлии Рябевой, выездной образовательный лагерь для тимлидеров - одно из серии мероприятий общей образовательной программы волонтеров в рамках подготовки к чемпионату мира. Она уточнила, что в сентябре прошел воркшоп для тренеров, в дальнейшем предстоит совместное обучение волонтеров оргкомитета "Россия-2018" и городских волонтеров.

Тимлидеры будут координировать группы волонтеров, отвечать за их взаимодействие с организаторами и участниками турнира. В их числе будут волонтеры из Самары и других городов области, представители студенчества, работающих групп населения и пенсионеров.

Стадион "Самара-Арена" в 2018 году примет шесть игр чемпионата мира: матчи групповой стадии, 1/8 финала и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России.

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