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Сборная России победила японцев на чемпионате мира по керлингу в миксте

Спорт
12 октября, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Россияне выиграли шесть матчей из шести на групповом этапе и вышли в плей-офф турнира с первого места

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ТАСС, 12 октября. Сборная России одержала победу над командой Японии со счетом 11:3 в матче группового этапа чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.

Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне выиграли шесть матчей из шести на групповом этапе и вышли в плей-офф с первого места. Соперник сборной России по 1/8 финала соревнований определится позднее.

Сборная России является действующим чемпионом мира в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.

Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз. 38 команд разделены на пять групп. 16 лучших команд по итогам предварительной стадии выходят в плей-офф. Встречи 1/8 и 1/4 финала состоятся 13 октября, полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 14 октября.

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