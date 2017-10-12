Сборная России победила японцев на чемпионате мира по керлингу в миксте

Каждый второй россиянин поддерживает продолжение военной операции в СирииОбщество 12 октября, 15:16
Биография врио губернатора Псковской области Михаила ВедерниковаБиографии и справки 12 октября, 15:14
В Заполярье разработают турмаршруты по уникальному трансграничному заповеднику "Пасвик"Общество 12 октября, 15:14
Пресс-конференция российских участниц конкурсов "Мисс мира" и "Мисс Вселенная"Общество 12 октября, 15:09
Болельщики направили более 3 млн заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018Спорт 12 октября, 15:08
Горшков уверен, что ЧЕ по фигурному катанию в Москве будет собирать аншлагиСпорт 12 октября, 15:06
СМИ: сборная Франции во время ЧМ-2018 будет базироваться в подмосковной ИстреСпорт 12 октября, 15:04
Maersk сократит объем перевозок в КНР на фоне запрета на ввоз в страну отходов и вторсырьяТранспорт 12 октября, 15:02
Третьяк: введение Анисимова в правление ФХР поможет работе по улучшению судействаСпорт 12 октября, 15:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 октября. Сборная России одержала победу над командой Японии со счетом 11:3 в матче группового этапа чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.
Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.
Россияне выиграли шесть матчей из шести на групповом этапе и вышли в плей-офф с первого места. Соперник сборной России по 1/8 финала соревнований определится позднее.
Сборная России является действующим чемпионом мира в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.
Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз. 38 команд разделены на пять групп. 16 лучших команд по итогам предварительной стадии выходят в плей-офф. Встречи 1/8 и 1/4 финала состоятся 13 октября, полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 14 октября.