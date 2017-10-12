Сборная России победила японцев на чемпионате мира по керлингу в миксте

ТАСС, 12 октября. Сборная России одержала победу над командой Японии со счетом 11:3 в матче группового этапа чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.

Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне выиграли шесть матчей из шести на групповом этапе и вышли в плей-офф с первого места. Соперник сборной России по 1/8 финала соревнований определится позднее.

Сборная России является действующим чемпионом мира в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.

Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз. 38 команд разделены на пять групп. 16 лучших команд по итогам предварительной стадии выходят в плей-офф. Встречи 1/8 и 1/4 финала состоятся 13 октября, полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 14 октября.