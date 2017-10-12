Бизнесмены из ФРГ подарили Путину футболку сборной Германии и статуэтку Льва Яшина

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле поздравил от имени немецкого бизнеса президента России Владимира Путина с днем рождения и подарил ему футболку сборной Германии по футболу под номером 9 и статуэтку советского вратаря Льва Яшина.

"Уважаемый господин президент, я не хочу заканчивать свое выступление, не поздравив Вас от своего имени и от имени Восточного комитета германской экономики с днем рождения. Вы и Восточный комитет германской экономики одногодки - родились в 1952 году. Это нас объединяет. Немного позже в 1954 году Германия стала впервые чемпионом мира по футболу, и мы конечно же все надеемся на то, что и в следующем году, в 2018, мы выступим также успешно", - сказал Бюхеле. По его мнению, чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в РФ, еще теснее свяжет Россию и Германию. Он выразил надежду, что русские и немцы будут болеть друг за друга на чемпионате мира.

После этого Бюхеле обратился к Путину и рассказал, что в качестве подарка российскому президенту привезли футболку сборной Германии по футболу под девятым номером, под которым обычно играют центральные нападающие. И в качестве талисмана также привезли небольшую статуэтку лучшего вратаря ХХ века Льва Яшина. "Пусть эти два сувенира принесут нам и вам удачу. Тогда наверняка мы встретимся в рамках финала турнира", - обратился Бюхеле к Путину.

"Спасибо большое", - ответил российский президент.