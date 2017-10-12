"Красный Яр" стал обладателем Кубка России по регби-7 среди женских клубов

ТАСС, 12 октября. Женская команда "Красный Яр" из Красноярска завоевала Кубок России по регби-7. Турнир проходил в Анапе и завершился в четверг.

В финальном матче "Красный Яр" победил другую команду из Красноярска "Енисей-СТМ" со счетом 22:19.

Решающие матчи Кубка России по регби-7 прошли в Анапе с 11 по 12 октября.