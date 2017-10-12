Каролин Возняцки снялась с турнира в Гонконге из-за травмы

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Датская теннисистка Каролин Возняцки, "посеянная" на турнире в Гонконге под третьим номером, снялась с соревнований из-за проблем с локтем. Об этом сообщает "Газета.Ru".
В четверг бывшая первая "ракетка" мира должна была провести поединок с австралийкой Лизетт Кабрерой. Из-за неявки датчанки, Кабрера автоматически квалифицировалась в четвертьфинал соревнований, где сыграет с соотечественницей Дарьей Гавриловой (7).
Ранее с соревнований снялась лидер "посева" украинская теннисистка Элина Свитолина.
Турнир в Гонконге завершится 15 октября.