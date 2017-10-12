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СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Капелло может возглавить команду Италии

Спорт
12 октября, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Контракт специалиста с его нынешним клубом рассчитан до конца 2018 года

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 12 октября. Главный тренер китайского футбольного клуба "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло может сменить Джампьеро Вентуру на посту тренера сборной Италии в случае невыхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает итальянская газета Сorriere dello sport.

Контракт Капелло с китайской командой рассчитан до конца 2018 года. По данным издания, 71-летний специалист уже сообщил о своем желании покинуть клуб. "Цзянсу Сунин" после 26 туров располагается на 13-м месте в чемпионате Китая, имея в своем активе 26 очков.

Сборная Италии заняла второе место в группе G европейской квалификации ЧМ-2018 и попала в стыковые матчи за право сыграть в финальной части турнира. 17 октября в Цюрихе будет проведена жеребьевка стыковых матчей, которые пройдут 9-11 и 12-14 ноября.

Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством российская команда впервые с 2002 года смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место.

Ранее итальянский специалист возглавлял итальянские "Милан", "Рому" и "Ювентус", испанский "Реал" и сборную Англии.

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