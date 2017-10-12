СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Капелло может возглавить команду Италии

ТАСС, 12 октября. Главный тренер китайского футбольного клуба "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло может сменить Джампьеро Вентуру на посту тренера сборной Италии в случае невыхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает итальянская газета Сorriere dello sport.

Контракт Капелло с китайской командой рассчитан до конца 2018 года. По данным издания, 71-летний специалист уже сообщил о своем желании покинуть клуб. "Цзянсу Сунин" после 26 туров располагается на 13-м месте в чемпионате Китая, имея в своем активе 26 очков.

Сборная Италии заняла второе место в группе G европейской квалификации ЧМ-2018 и попала в стыковые матчи за право сыграть в финальной части турнира. 17 октября в Цюрихе будет проведена жеребьевка стыковых матчей, которые пройдут 9-11 и 12-14 ноября.

Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством российская команда впервые с 2002 года смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место.

Ранее итальянский специалист возглавлял итальянские "Милан", "Рому" и "Ювентус", испанский "Реал" и сборную Англии.