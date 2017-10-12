Рахимов заявил, что не вел переговоров с Австрийским футбольным союзом

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Переговоров между российским тренером Рашидом Рахимовым и Австрийским футбольным союзом не было. Об этом ТАСС заявил сам Рахимов.
В четверг газета "Советский спорт" на своем сайте сообщила, что 52-летний специалист может возглавить сборную Австрии.
"Кандидатом можно быть куда угодно, поэтому не хочется говорить об этом, когда просто идут какие-то разговоры", - сказал Рахимов.
На вопрос, были ли переговоры с австрийской федерацией, Рахимов ответил: "Еще не было ничего".
Рахимов в качестве игрока выступал за австрийские футбольные клубы на протяжении семи лет. С 1995 по 2000 год он играл за "Аустрию" (Вена), с 2000 по 2001 год - за "Адмиру Ваккер", с 2001 по 2002 год - за футбольный клуб "Рид". Тренерскую карьеру Рахимов также начал в Австрии, где с 2002 по 2004 год тренировал "Адмиру Ваккер". Последним местом работы Рахимова был грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат"), который он возглавлял с 2013 по 2017 год.