"Автомобилист" победил "Слован" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 12 октября. Екатеринбургский "Автомобилист" победил братиславский "Слован" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Пестунов (2-я минута), Николай Тимашов (19), Егор Миловзоров (43), Артем Гареев (46, 59) и Евгений Чесалин (52). У гостей отличились Радек Смоленяк (13), Иван Шварны (49) и Колби Дженовей (57).

В других матчах дня челябинский "Трактор" переиграл подольский "Витязь" (2:1), астанинский "Барыс" победил ханты-мансийскую "Югру" (5:2).

"Автомобилист" в турнирной таблице Восточной конференции занимает третье место с 36 очками, "Слован" - 11-й в Западной конференции (22).

В следующем туре "Автомобилист" проведет домашний матч против московского ЦСКА, "Слован" в гостях сыграет с челябинским "Трактором". Обе встречи пройдут 14 октября.