"Автомобилист" победил "Слован" в матче чемпионата КХЛ

СМИ: МЮ и "Реал" готовы предложить за футболиста "Тоттенхэма" Кейна £170 млнСпорт 12 октября, 19:50
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс займется реформами в студенческом баскетболеСпорт 12 октября, 19:38
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:27
Лидеры думских фракций понаблюдали за установкой арки Крымского мостаВ стране 12 октября, 19:27
СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Капелло может возглавить команду ИталииСпорт 12 октября, 19:17
Футболист "Ростова" Юсупов пропустит полгода из-за травмы коленаСпорт 12 октября, 19:17
Генсек ООН глубоко сожалеет о выходе США из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:14
Был ли Плюшкин предпринимателем и другие загадки Всероссийского экономического диктантаЭкономика и бизнес 12 октября, 19:13
Россия выстроила передовую антидопинговую систему, но об этом мало кто знаетСпорт 12 октября, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 октября. Екатеринбургский "Автомобилист" победил братиславский "Слован" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Пестунов (2-я минута), Николай Тимашов (19), Егор Миловзоров (43), Артем Гареев (46, 59) и Евгений Чесалин (52). У гостей отличились Радек Смоленяк (13), Иван Шварны (49) и Колби Дженовей (57).
В других матчах дня челябинский "Трактор" переиграл подольский "Витязь" (2:1), астанинский "Барыс" победил ханты-мансийскую "Югру" (5:2).
"Автомобилист" в турнирной таблице Восточной конференции занимает третье место с 36 очками, "Слован" - 11-й в Западной конференции (22).
В следующем туре "Автомобилист" проведет домашний матч против московского ЦСКА, "Слован" в гостях сыграет с челябинским "Трактором". Обе встречи пройдут 14 октября.