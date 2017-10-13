Сборная Израиля стала соперником россиян в 1/8 финала чемпионата мира по керлингу в миксте

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ТАСС, 13 октября. Сборная Израиля уступила команде Финляндии со счетом 3:9 в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по керлингу среди смешанных команд, таким образом, в 1/8 финала израильтяне сыграют против сборной России. Турнир проходит в швейцарском Шампери.
Команда Израиля заняла третье место в своей группе. Россияне выиграли шесть матчей из шести на групповом этапе и вышли в плей-офф с первого места. Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.
Матч 1/8 финала пройдет в пятницу. Сборная России является действующим чемпионом мира в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.
Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз. 38 команд разделены на пять групп. 16 лучших команд по итогам предварительной стадии выходят в плей-офф. Встречи 1/8 и 1/4 финала состоятся 13 октября, полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 14 октября.