"Байкал-Энергия" победил "Вестерос" в стартовом матче Кубка мира по хоккею с мячом

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ТАСС, 13 октября. Российский клуб "Байкал- Энергия" из Иркутска со счетом 3:1 обыграл шведский "Вестерос" в стартовом матче Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в Сандвикене (Швеция).
Иркутская "Байкал-Энергия" выступает в группе А вместе со шведскими клубами "Эдсбюн", "Вестерос" и "Ветланда". В следующем матче иркутяне сыграют против "Ветланда" в пятницу.
Ранее на турнире хабаровский "СКА-Нефтяник" победил "Сандвикен" со счетом 4:3 в стартовом матче. Другими соперниками "СКА-Нефтяника" по группе стали шведские "Венерсборг" и "Сириус", с которым российский клуб встретится в следующей игре.
Первоуральский клуб "Уральский трубник" на старте турнира сыграл вничью со шведским "Болльнесом" (2:2), также с ничьей стартовал красноярский "Енисей", не выявивший победителя в матче против шведского клуба "Вилла-Лидчепинг" - 2:2. В следующем туре "Уральский трубник" сыграет с финским клубом "Вейтера", а затем со шведским "Брубергом". "Енисей" свой следующий матч проведет против шведского "Хаммарбю".
Турнир завершится 15 октября. Победитель соревнований определится по итогам матчей плей-офф.
Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980 году он получил статус Кубка мира. В прошлом году обладателем кубка стал шведский "Вестерос". "Енисей" четыре раза побеждал на турнире.