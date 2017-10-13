Испанский теннисист Лопес снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля", его заменит Донской

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ТАСС, 13 октября. Испанский теннисист Фелисиано Лопес не сыграет на турнире "ВТБ Кубок Кремля", его заменит россиянин Евгений Донской. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Лопес занимает 34-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На "ВТБ Кубок Кремля" 36-летний испанец был бы "посеян" под пятым номером.
Ранее Донской сообщал, что организаторы турнира с вероятностью 90% обещали дать ему "специальное приглашение" (wild card) для участия в соревнованиях. После снятия Лопеса Донской автоматически квалифицировался в основную сетку турнира.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит 1,6 млн долларов.