Бушманов: футболисты "молодежки" Мелкадзе и Жемалетдинов ближе всех к основной сборной

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающие Георгий Мелкадзе и Рифат Жемалетдинов из нынешней молодежной сборной России по футболу ближе всех подходят по уровню к основной национальной команде. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал старший тренер "молодежки" Евгений Бушманов.

Молодежная сборная 6 и 10 октября провела третий и четвертый матчи в отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года, по итогам которого станут известны европейские команды, которые выступят на Олимпийских играх в Токио 2020 года. Россияне обыграли австрийцев (1:0) дома и проиграли сербам (2:3) на выезде. Мелкадзе и Жемалетдинов оба раза выходили в стартовом составе, первый отличился во второй игре, второй - в обеих.

Бушманов согласился с тем, что Мелкадзе и Жемалетдинов, а также полузащитник Илья Жигулев на данный момент смотрятся самыми зрелыми игроками команды. "Эти трое больше всех играют на уровне премьер-лиги. Можно к ним прибавить Сашу Зуева, который тоже регулярно играет - в прошлом сезоне в "Крыльях Советов", сейчас в "Ростове". Он выглядит немного щупленьким, но это его конституция, он не богатырского телосложения, но у него другие качества - он достаточно быстрый", - добавил тренер.

"Мы достаточно регулярно общаемся со Станиславом Саламовичем (Черчесовым - прим. ТАСС), и определять, когда подводить к первой сборной, решать ему. По-моему, Жемалетдинов и Мелкадзе - те футболисты, которые ближе всех к основной сборной, но когда речь идет о молодых игроках, все быстро меняется, кто-то может выстрелить, например, через полгода. В случае с тем же Сашей Головиным (полузащитником ЦСКА - прим. ТАСС) никто сначала не понимали, за что его берут [в основную сборную], но прошло время, и все поняли, что это правильный ход. Здесь такая же ситуация", - сказал специалист.

Права на 20-летнего Мелкадзе принадлежат московскому "Спартаку", в текущем сезоне он выступает на правах аренды за "Тосно" (11 матчей). Жемалетдинов является воспитанником "Локомотива", провел за основную команду 5 игр (2 гола), а с 2016 года выступает за казанский "Рубин" (28 встреч, 2 гола). Жигулев, который является капитаном "молодежки", - воспитанник "Краснодара", он отыграл за основную команду 13 встреч. Зуев дебютировал в профессиональном футболе за московский "Спартак" (22 матча), в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Ростов" (11, 1 гол).