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Президент ФХР Третьяк удостоен премии за развитие российско-чешских отношений

Спорт
13 октября, 12:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Вручение премии пройдет 2 ноября в Праге

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Владислав Третьяк удостоен специального приза чешской премии "Серебряный лучник" за популяризацию спорта и особые заслуги в области спортивной дипломатии. Об этом говорится в письме Третьяку от организаторов премии, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Премия была учреждена в прошлом году и вручается в девяти категориях за поддержку проектов, способствующих развитию российско-чешских отношений. Премия вручается при поддержке президента Чехии Милоша Земана, посольства РФ и МИД Чехии.

"Информируем вас о том, что по решению попечительского совета премии "Серебряный лучник" - Чехия мы хотим вручить вам "Специальный приз" за долголетнюю популяризацию спорта и особые заслуги в области спортивной дипломатии, - говорится в письме. - Вас хорошо знают, любят и уважают в Чехии за проявленное мужество в ледовых баталиях, за неустанную работу по продвижению хоккея, за поддержку молодых спортсменов".

Вручение премии в области развития российско-чешских отношений пройдет 2 ноября в Праге.

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Третьяк, Владислав Александрович
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