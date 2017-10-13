Президент ФХР Третьяк удостоен премии за развитие российско-чешских отношений

Захаркин сообщил, что имеет предложение от иностранного хоккейного клубаСпорт 13 октября, 13:49
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского мостаВ стране 13 октября, 13:46
Правительство ставит задачу как можно быстрее уйти от трехсменки в школахОбщество 13 октября, 13:42
Воропаев: ХК "Сочи" при Зубове демонстрирует более высокий уровень организации игрыСпорт 13 октября, 13:33
Вторая неделя октября завершится дождями и потеплением в большинстве регионов РоссииВ стране 13 октября, 13:28
Более десяти человек отравились дымом в здании Совета ЕС в БрюсселеПроисшествия 13 октября, 13:25
Государственный адвокат Януковича направил запросы в правоохранительные органы РоссииМеждународная панорама 13 октября, 13:13
Президент ФХР Третьяк удостоен премии за развитие российско-чешских отношенийСпорт 13 октября, 12:55
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 13 октября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Владислав Третьяк удостоен специального приза чешской премии "Серебряный лучник" за популяризацию спорта и особые заслуги в области спортивной дипломатии. Об этом говорится в письме Третьяку от организаторов премии, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
Премия была учреждена в прошлом году и вручается в девяти категориях за поддержку проектов, способствующих развитию российско-чешских отношений. Премия вручается при поддержке президента Чехии Милоша Земана, посольства РФ и МИД Чехии.
"Информируем вас о том, что по решению попечительского совета премии "Серебряный лучник" - Чехия мы хотим вручить вам "Специальный приз" за долголетнюю популяризацию спорта и особые заслуги в области спортивной дипломатии, - говорится в письме. - Вас хорошо знают, любят и уважают в Чехии за проявленное мужество в ледовых баталиях, за неустанную работу по продвижению хоккея, за поддержку молодых спортсменов".
Вручение премии в области развития российско-чешских отношений пройдет 2 ноября в Праге.