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Санно-бобслейная трасса в Сочи прошла проверку на соответствие международным стандартам

Спорт
13 октября, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Для проведения процедуры омологации Федерация бобслея России пригласила в Сочи инспекторов IBSF

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ТАСС, 13 октября. Санно-бобслейная трасса в Сочи "Санки" успешно прошла процедуру проверки Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) на соответствие современным требованиям (омологации). Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

В первый раз трасса была сертифицирована в 2012 году сразу после ее открытия. Срок действия документа составляет пять лет. Для проведения процедуры омологации Федерация бобслея России пригласила в Сочи инспекторов IBSF: главу комитета по трассам Джакомо Дарица и члена комитета, спортивного директора Федерации бобслея и санного спорта Германии Томаса Шваба.

Как отмечается, инспекция была поражена увиденным в Сочи. Специалисты назвали визит в Россию одним из самых простых за последнее время. Никаких серьезных проблем выявлено не было. Только были обнаружены два недочета, которые, как отмечается, могут быть устранены за несколько часов.

Комиссия вскоре пришлет новый акт омологации, который будет действителен в течение следующих пяти лет. Дариц и Шваб заявили, что будут способствовать возвращению трассы в международный календарь - как соревновательный, так и тренировочный.

Строительство санно-бобслейной трассы "Санки", приуроченное к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, было завершено в 2012 году. После ОИ-2014 в сезоне-2014/15 Сочи принял этап Кубка мира по бобслею и скелетону, а также этап Кубка мира по санному спорту и чемпионат Европы 2015 года по санному спорту. В сезоне-2015/16 на трассе "Санки" прошел этап КМ по санному спорту. В феврале 2017 года в Сочи должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но IBSF в декабре из-за допинг-скандала перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее.

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