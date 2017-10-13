Воропаев: ХК "Сочи" при Зубове демонстрирует более высокий уровень организации игры

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Сочи" при главном тренере команды Сергее Зубове стали более организованно действовать в обороне и в средней зоне. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

Зубов возглавил "Сочи" в марте, подписав контракт по схеме "1+1". В нынешнем сезоне "Сочи" в 20 матчах одержал 10 побед, набрал 31 очко и находится на седьмом месте в Западной конференции.

"Стало больше организации в обороне, в средней зоне, более агрессивный отбор в атаке, - сказал Воропаев. - Ставится задача, чтобы команда была более гибкой, могла играть по ситуации: когда надо, играла по счету, когда надо, контролировала среднюю зону и быть первой на забросах, а по ситуации агрессивней идти в отбор и т.д. Работаем и над большинством, пробуем там новых защитников, но это все легко на словах, а на деле же требуется время".

По словам гендиректора, руководство клуба не намерено принимать поспешных мер по отношению к тренерскому штабу в случае неудач команды. "Надо видеть содержание работы изнутри, взаимодействие персонала и тренерского штаба с главным тренером, наличие контакта с игроками, стараться улучшать все это ежедневно. Для каких-то выводов нужно время", - отметил он.

В начале октябре сочинский клуб расстался с приобретенными летом нападающими шведом Симоном Энерудом и канадцем Райаном Гарбаттом, вместо которых взял защитников финна Юркки Йокипакку и чеха Адама Полашека. "Мы просто поняли, что нам необходимо укреплять оборону: те же Гарбатт и Энеруд - квалифицированные игроки и они были нашими активами. Как мы видим, без работы они не остались, а Йокипакка не сколько атакующий защитник, но очень качественный, и мы рады, что смогли с ним договориться. Полашека мы взяли на большинство, учитывая, что он прямо сейчас готов играть и ему не нужны виза и время на адаптацию", - подчеркнул Воропаев.

В составе "Сочи" на просмотровом контракте находился Михаил Юньков, с которым клуб был готов подписать полноценное соглашение, рассказал Воропаев. "У нас уже были договоренности, полноценный подписанный контракт со стороны клуба лежал в офисе, но когда игрок проявил себя у нас, его агент начал им "торговать". Видимо, надо этот вопрос как-то отрегулировать в регламенте. Хотя люди приняли решение отказаться от первоначальных договоренностей, юридически они правы, но по-человечески я это не комментирую", - сказал Воропаев.