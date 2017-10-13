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СМИ: бывший футболист сборной Англии Скоулз не намерен возглавлять "Олдхэм Атлетик"

Спорт
13 октября, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

После 11 туров "Олдхэм" располагается на 19-й строчке в таблице третьего по силе дивизиона чемпионата Англии

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ТАСС, 13 октября. Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Пол Скоулз не заинтересован в работе главным тренером в клубе третьего по силе дивизиона чемпионата Англии "Олдхэм Атлетик". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

Ранее Daily Mail сообщил, что 42-летний Скоулз провел переговоры с руководством клуба и намерен стать главным тренером команды.

По информации Би-би-си, Скоулз действительно встречался с представителями клуба, однако переговоры носили консультативный характер и англичанин не заинтересован в работе тренером в "Олдхэм Атлетик".

После 11 матчей "Олдхэм Атлетик" располагается на 19-й строчке в таблице третьего по силе дивизиона чемпионата Англии.

Скоулз всю игровую карьеру провел в "Манчестер Юнайтед", где выступал с 1994 по 2011 и с 2012 по 2013 год, проведя 718 матчей во всех турнирах и забив 155 голов. Вместе с командой он стал 11-кратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка и пятикратным - Суперкубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов. В его активе 66 матчей и 14 голов в составе сборной Англии. Скоулз не имеет тренерского опыта.

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