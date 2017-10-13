Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском Венерсборге

Спорт
13 октября, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Планируется, что в турнире примут участие представители 18 стран

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 13 октября. Шведский Венерсборг примет чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года, который был перенесен из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Соревнования пройдут с 24 января по 5 февраля. Планируется, что в турнире примут участие представители 18 стран.

"Мы уверены, что чемпионат мира в Венерсборге будет проведен на безукоризненно высоком уровне, как и в 2013 году, - сказал президент Федерации хоккея с мячом Швеции Стиг Бертильссон.

В августе ФХМР объявила о переносе чемпионата мира 2019 года из Иркутска в другой город. Решение связано с задержкой введения в строй крытой ледовой арены "Байкал". В последний раз Венерсборг принимал чемпионат мира по хоккею с мячом в 2013 году, тогда победителем турнира стала сборная России.

Чемпионат мира по бенди 2018 года пройдет в России и Китае. Хабаровск примет матчи группы А, в которую входят восемь сильнейших сборных, а Харбин - группы В, в которую входят все остальные. Игры группы А пройдут с 29 января по 4 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
2
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
3
Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Эксперты: слова Порошенко о выполнении минских соглашений подрывают доверие Европы к Киеву
6
Госкино Украины запретило показ трех российских фильмов
7
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама