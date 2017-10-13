Глушаков и Промес выйдут в стартовом составе "Спартака" на матч с "Ахматом"

ТАСС, 13 октября. Футболисты Денис Глушаков и Квинси Промес вошли в стартовый состав московского "Спартака" на гостевой матч 13-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата". Об этом сообщает Twitter красно-белых.

Глушаков последний раз выходил на поле 13 сентября в матче Лиги чемпионов против словенского "Марибора", Промес в последний раз играл 20 сентября в матче Кубка России против "Кубани". Оба футболиста были травмированы и вернулись в общую группу команды 11 октября.

Игра между "Ахматом" и "Спартаком" пройдет в пятницу в Грозном и начнется в 19:30 мск.