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Глушаков и Промес выйдут в стартовом составе "Спартака" на матч с "Ахматом"

Спорт
13 октября, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Оба футболиста были травмированы, Глушаков последний раз выходил на поле 13 сентября в матче Лиги чемпионов против словенского "Марибора", Промес - 20 сентября в игре Кубка России против "Кубани"

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ТАСС, 13 октября. Футболисты Денис Глушаков и Квинси Промес вошли в стартовый состав московского "Спартака" на гостевой матч 13-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата". Об этом сообщает Twitter красно-белых.

Глушаков последний раз выходил на поле 13 сентября в матче Лиги чемпионов против словенского "Марибора", Промес в последний раз играл 20 сентября в матче Кубка России против "Кубани". Оба футболиста были травмированы и вернулись в общую группу команды 11 октября.

Игра между "Ахматом" и "Спартаком" пройдет в пятницу в Грозном и начнется в 19:30 мск.

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