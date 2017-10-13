Две тренировочные базы в Ростове для ЧМ-2018 будут готовы в конце года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Строители сдадут тренировочные площадки в Ростове для сборных - участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в конце текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства Ростовской области.

"Срок окончания работ по реконструкции тренировочных площадок на стадионе "Локомотив" - декабрь 2017 года, на СКА также планируется закончить работы к концу этого года. Стадион "Труд" по графику будет сдан в марте 2018 года, "Торпедо" и стадион имени Лакомова - в начале следующего года", - сообщили в пресс-службе, добавив, что на стадионе "Локомотив" в настоящее время идут работы по благоустройству, смонтированы сборно-разборные трибуны.

В Ростовской области будет шесть стадионов, которые во время чемпионата мира будут использоваться как тренировочные площадки и базы футбольных команд. Одна из площадок, стадион "Олимп-2", уже готова и используется футбольным клубом "Ростов".

Как рассказал журналистам во время объезда строящихся объектов в пятницу начальник Строительного управления №7 Анатолий Арвеладзе, работа на стадионе СКА идет по графику. "В это воскресенье запланирован посев травы на поле, сейчас завершается укрытие системы подогрева, с 18 ноября начнется возведение трибун, до середины ноября все электромонтажные работы будут завершены. У нас предусмотрены три основных этапа строительства <...> Два этапа (необходимые для эксплуатации стадиона во время чемпионата мира - прим. ТАСС) будут завершены до конца года", - сказал он.

Во время осмотра объектов заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что на данный момент имеет место отставание от графика реконструкции на стадионе "Труд". По его словам, отставание будет ликвидировано к декабрю. С остальными объектами таких проблем нет, заявил замгубернатора.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Строящаяся к чемпионату "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.