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Австриец Доминик Тим отобрался на Итоговый турнир АТР в Лондоне

Спорт
13 октября, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Ранее путевки на турнир себе обеспечили испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и представитель Германии Александр Зверев

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Доминик Тим

Доминик Тим

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 13 октября. Австриец Доминик Тим отобрался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов- профессионалов (АТР) в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Ранее участниками турнира стали испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и представитель Германии Александр Зверев. Тим квалифицировался на Итоговый турнир ATP второй год подряд.

"Я очень горжусь тем, что снова получил квалификацию в этом году. Нелегко квалифицироваться один раз, а повторить это на следующий год тем более сложно. Я с нетерпением жду возможности встретиться с лучшими игроками мира в Лондоне", - сказал 24-летний спортсмен, на счету которого восемь побед на турнирах ATP в одиночном разряде.

Тим, занимающий четвертое место в чемпионский гонке, обеспечил себе место на Итоговом турнире ATP после поединков 1/4 финала "Мастерса" в Шанхае, где в полуфинал вышли хорват Марин Чилич, аргентинец Хуан Мартин дель Потро, Надаль и Федерер.

Итоговый турнир АТР в Лондоне пройдет с 12 но 19 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона.

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