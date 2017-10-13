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"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России

Спорт
13 октября, 21:26 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 13, октября. /ТАСС

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров провел 200-й матч в составе команды в чемпионатах России

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Денис Глушаков (слева)

Денис Глушаков (слева)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Грозном, стала 100-й, проведенной на "Ахмат-Арене".

В составе победителей забитыми мячами отметились Денис Глушаков (30-я минута) и Лоренсо Мельгарехо (72), у проигравших отличился Родолфо (70, с пенальти). Глушаков появился на поле впервые с 13 сентября, когда сыграл в матче против словенского "Марибора" в Лиге чемпионов. Игрок пропустил месяц из-за травмы. "Спартак" впервые победил на выезде в текущем сезоне чемпионата страны.

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров провел 200-й матч в составе команды в чемпионатах России. 30-летний футболист стал вторым после бывшего капитана красно-белых Егора Титова, достигшим данной отметки. Всего в активе Титова 324 матча в первенстве страны. Третьим в этом списке идет Андрей Тихонов (192).

В турнирной таблице "Спартак" поднялся на пятое место, набрав 20 очков, "Ахмат" с 17 очками расположился строчкой ниже.

В следующем туре "Спартак" 21 октября примет пермский "Амкар", "Ахмат" на следующий день в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом".

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