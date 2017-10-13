Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Локомотив" победил "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
13 октября, 21:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:2

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 октября. Ярославский "Локомотив" одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Ак Барса" отличились Андрей Марков (39-я минута), Михаил Глухов (48). За "Локомотив" шайбы забросили Даниил Апальков (7), Александр Полунин (22), Егор Коршков (29, 31), Дмитрий Лугин (50), Якуб Накладал (54).

"Локомотив" занимает пятое место в Западной конференции с 35 очками. "Ак Барс" лидирует в Восточной конференции (41).

В следующем матче 15 октября "Локомотив" примет череповецкую "Северсталь", "Ак Барс" сыграет в гостях с петербургским СКА.

В других матчах нижегородское "Торпедо" победило московский "Спартак" со счетом 1:0, "Северсталь" - рижское "Динамо" - 3:1.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко сообщила, что хочет стать президентом Украины
2
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
3
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
4
Захарова: США могли преднамеренно не допустить военных РФ к участию в мероприятиях в ООН
5
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
6
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
7
Трамп решил попытаться "исправить" СВПД, прежде чем просто выйти из него
Темы дня
Новости партнеров
Реклама