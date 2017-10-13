"Локомотив" победил "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 13 октября. Ярославский "Локомотив" одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Ак Барса" отличились Андрей Марков (39-я минута), Михаил Глухов (48). За "Локомотив" шайбы забросили Даниил Апальков (7), Александр Полунин (22), Егор Коршков (29, 31), Дмитрий Лугин (50), Якуб Накладал (54).
"Локомотив" занимает пятое место в Западной конференции с 35 очками. "Ак Барс" лидирует в Восточной конференции (41).
В следующем матче 15 октября "Локомотив" примет череповецкую "Северсталь", "Ак Барс" сыграет в гостях с петербургским СКА.
В других матчах нижегородское "Торпедо" победило московский "Спартак" со счетом 1:0, "Северсталь" - рижское "Динамо" - 3:1.