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Сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира по керлингу в миксте

Спорт
13 октября, 21:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Россияне, которые в прошлом году выиграли ЧМ, в 1/4 финала проиграли команде Канады

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Алексей Стукальский

Алексей Стукальский

© ТАСС/Артем Коротаев

ТАСС, 13 октября. Сборная России по керлингу проиграла канадцам со счетом 1:9 в четвертьфинале чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.

Сборная России выступала на турнире во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также за команду играли Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне до четвертьфинала не потерпели ни одного поражения, на групповом этапе выиграв все шесть матчей, а в 1/8 финала победив израильтян.

Сборная России является действующим чемпионом мира в миксте, в 2016 году турнир принимала Казань.

Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз.

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