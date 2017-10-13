Сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира по керлингу в миксте

ТАСС, 13 октября. Сборная России по керлингу проиграла канадцам со счетом 1:9 в четвертьфинале чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.

Сборная России выступала на турнире во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также за команду играли Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне до четвертьфинала не потерпели ни одного поражения, на групповом этапе выиграв все шесть матчей, а в 1/8 финала победив израильтян.

Сборная России является действующим чемпионом мира в миксте, в 2016 году турнир принимала Казань.

Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз.