Сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира по керлингу в миксте

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ТАСС, 13 октября. Сборная России по керлингу проиграла канадцам со счетом 1:9 в четвертьфинале чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.
Сборная России выступала на турнире во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также за команду играли Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.
Россияне до четвертьфинала не потерпели ни одного поражения, на групповом этапе выиграв все шесть матчей, а в 1/8 финала победив израильтян.
Сборная России является действующим чемпионом мира в миксте, в 2016 году турнир принимала Казань.
Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз.