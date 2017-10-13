БК "Химки" с победы над "Валенсией" стартовал в новом сезоне Евролиги

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ТАСС, 13 октября. Российский баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 75:70 в домашнем матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Эрик Грин, в его активе 22 очка. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Алексей Швед - 19.
В следующем туре "Химки" примут литовский "Жальгирис", "Валенсия" также дома сыграет с турецким "Анадолу Эфес". Обе встречи пройдут 20 октября.