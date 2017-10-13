СКА победил "Салават Юлаев" в матче КХЛ

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ТАСС, 13 октября. Петербургский СКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе СКА отличились Ярно Коскиранта (16-я минута), Павел Дацюк (29), Сергей Плотников (49), Сергей Калинин (55). Нападающий "Салавата Юлаева" Йоонас Кемппайнен оформил дубль (11, 45).
СКА лидирует в Западной конференции, набрав 61 очко. "Салават Юлаев" занимает пятое место в Восточной конференции (33).
В следующем матче 15 октября СКА примет казанский "Ак Барс". "Салават Юлаев" сыграет в гостях с финским "Йокеритом".