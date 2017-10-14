Хольмен: "Динамо" было крайне важно прервать серию матчей без забитых мячей в РФПЛ

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ХИМКИ /Московская область/, 14 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболист московского "Динамо" и сборной Швеции Себастьян Хольмен заявил, что для бело-голубых было важно прервать серию матчей без забитых мячей Российской футбольной премьер-лиге. Об этом защитник сборной Швеции рассказал ТАСС.
В субботу "Динамо" в матче 13-го тура чемпионата России на своем поле обыграло "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0. В последний раз до этого "Динамо" забивало гол 20 августа в матче седьмого тура с "Уфой" (1:1).
"Получилась хорошая игра, рады, что смогли наконец-то одержать победу. Прежде всего, мы победили в психологическом плане. Футбольному клубу "Динамо" было важно прервать голевую "засуху", чтобы не доводить результативность до неприлично плохой цифры", - сказал Хольмен.
"Хотелось бы добавить, что сегодня нам удалось победить за счет грамотных действий в исполнении всей команды. Мы понимали партнеров с полуслова, каждый знал, что от него требуется, и результат на табло. Главное теперь, продолжать в том же духе и работать еще усерднее", - добавил Хольмен.
Также 25-летний защитник "Динамо" отметил, что команде необходимо улучшать игру, чтобы болельщики возвращались на трибуны. "Хотелось бы, чтобы начиная с сегодняшней победы болельщики "Динамо" начали постепенно возвращаться на трибуны. Мы прекрасно понимаем степень вины перед ними и приложим все усилия для того, чтобы исправить турнирное положение. В данный момент игроки клуба понимают, что должны вновь заслужить уважение наших фанатов и вернуть болельщиков на трибуны мы можем только своей игрой", - отметил Хольмен.
"Динамо" поднялось на 13-е место в таблице чемпионата России, в активе бело-голубых 13 очков. "СКА-Хабаровск" опустился на 15-ю позицию, у команды 11 очков. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Рубином", "СКА-Хабаровск" примет "Уфу", обе встречи пройдут 21 октября.