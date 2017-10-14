Шесть россиянок вышли во второй раунд квалификации "ВТБ Кубка Кремля"

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ТАСС, 14 октября. Шесть российских теннисисток пробились во второй раунд квалификации "ВТБ Кубка Кремля".
В первом раунде Полина Монова обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 5:7, 6:4, 6:3 и в следующем круге встретится с Валентини Грамматикопулу из Греции. Алла Кудрявцева, оказавшаяся сильнее соотечественницы Ксении Лыкиной, во втором раунде сыграет с украинкой Ангелиной Калининой.
Анна Блинкова в первом квалификационном раунде одержала победу над румынкой Ириной Марией Барэ - 6:3, 6:2. В следующем круге россиянка встретится с соотечественницей Викторией Каменской, которая переиграла еще одну российскую теннисистку Анну Моргину - 6:3, 6:2.
Елена Рыбакина прошла во второй раунд, обыграв Петру Крейсову из Чехии - 6:1, 6:4, и во втором круге встретится с другой чешской спортсменкой Терезой Мартинцовой. Алиса Клейбанова переиграла соотечественницу Виталию Дьяченко - 6:2, 6:3 - и в следующем круге сыграет с американкой Бернардой Перой.
"ВТБ Кубок Кремля" проходит в Москве на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.