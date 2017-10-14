"Севастополь" разгромил ялтинский "Рубин" в чемпионате Крыма по футболу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" в субботу на выезде со счетом 5:1 выиграл у ялтинского "Рубина" в восьмом туре чемпионата Крыма по футболу.
У гостей мячи на счету Редвана Османова (15-я минута), Александра Жабокрицкого (25), Ильи Кожемякина (32), Евгения Прокопенко (36) и Юрия Плешакова (73), у хозяев гол забил Арсен Муратов (29).
Симферопольский клуб "ТСК-Таврия" также на выезде выиграл у "Бахчисарая" - 4:1. Мячи в ворота хозяев забивали Роллан Погорельцев (44-я минута, с пенальти), Евгений Одинцов (49), Евгений Сантрапинских (54) и Андрей Зборовский (78), у бахчисарайского клуба отличился Артур Айтмединов (23).
Лидер первенства "Евпатория" выиграл у "Кафы" из Феодосии - 4:0, мячи забивали Николай Хомич (10-я минута), Длявер Нуридинов (35, 90) и Вадим Автаев (64).
"Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района на своем поле победила керченский "Океан" (1:0), мяч на счету Ленура Ахунова (79).
В первенстве лидирует "Евпатория", набравшая 24 очка. Далее следуют "ТСК-Таврия" (20), "Севастополь" (19), "Крымтеплица" (15), "Океан" (11), "Кызылташ" (8), "Кафа" (3) и "Рубин" (2).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".