Гандболистки "Астраханочки" обыграли "Атлетико" в первом матче квалификации Кубка ЕГФ

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ТАСС, 14 октября. Российский гандбольный клуб "Астраханочка" одержал победу над испанским "Атлетико" в первом матче квалификации Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).
Матч завершился победой российской команды со счетом 28:25. Обе встречи противостояния пройдут в Испании.
Ответный матч состоится в воскресенье.