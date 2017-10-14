"Енисей" разгромил "Байкал-Энергию" и вышел в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом

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ТАСС, 14 октября. Красноярский "Енисей" одержал победу над иркутским "Байкалом-Энергией" со счетом 11:1 в четвертьфинальном матче Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.
В полуфинале "Енисей" встретится со шведским клубом "Хаммарбю", который в своем матче оказался сильнее другой команды, представляющей Швецию, "Эдсбинс" - 4:2. Также на стадии 1/4 финала пройдут матчи между шведскими "Бробергом" и "Сандвикеном", российскими "СКА-Нефтяником" и "Уральским трубником".
Кубок мира завершится 15 октября.
Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980 году он получил статус Кубка мира. В прошлом году обладателем кубка стал шведский "Вестерос". "Енисей" четыре раза побеждал на турнире.