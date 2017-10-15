Бывший футболист "Зенита" Ломбертс заявил, что не отказался бы родиться в России

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ТАСС, 15 октября. Бывший защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Николас Ломбертс, выступающий за бельгийский "Остенде", заявил, что скучает по России и не отказался бы родиться в этой стране. Слова игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал HLN.
Ломбертс выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год.
"Я до сих пор немного скучаю по России, больше по жизни в этой стране, чем по футболу. Не жалею о переходе в "Остенде", но Россия была моим домом, я бы не отказался там родиться. Санкт-Петербург - большой город, поэтому там меня реже узнавали. Я мог прожить в России до конца жизни, но не сложилось", - сказал 32-летний бельгиец.
В составе "Зенита" Ломбертс четырежды побеждал в чемпионате России, дважды выигрывал Кубок России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.