"СКА-Нефтяник" сыграет со шведским "Сандвикеном" в полуфинале Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 15 октября. Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал победу на "Уральским трубником" из Первоуральска со счетом 4:0 в четвертьфинальном матче Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

В полуфинале "СКА-Нефтяник" встретится с "Сандвикеном", который ранее в матче 1/4 финала победил другой шведский клуб - "Броберг" (4:3). Во втором полуфинале красноярский "Енисей" сыграет со шведским "Хаммарбю".

Кубок мира завершится 15 октября.

Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980-м он получил статус Кубка мира. В прошлом году обладателем трофея стал шведский "Вестерос". "Енисей" четыре раза побеждал на турнире.