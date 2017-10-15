"СКА-Нефтяник" сыграет со шведским "Сандвикеном" в полуфинале Кубка мира по хоккею с мячом

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ТАСС, 15 октября. Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал победу на "Уральским трубником" из Первоуральска со счетом 4:0 в четвертьфинальном матче Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.
В полуфинале "СКА-Нефтяник" встретится с "Сандвикеном", который ранее в матче 1/4 финала победил другой шведский клуб - "Броберг" (4:3). Во втором полуфинале красноярский "Енисей" сыграет со шведским "Хаммарбю".
Кубок мира завершится 15 октября.
Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980-м он получил статус Кубка мира. В прошлом году обладателем трофея стал шведский "Вестерос". "Енисей" четыре раза побеждал на турнире.