Шайба Кучерова принесла "Тампе" победу в матче НХЛ с "Сент-Луисом"

ТАСС, 15 октября. Клуб "Тампа-Бэй" обыграл "Сент-Луис" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Никита Кучеров забросил вторую шайбу, которая оказалась победной.

По одной передаче в составе "Тампы" записали на свой счет россияне Владислав Наместников и Михаил Сергачев, первую шайбу в матче забросил Тайлер Джонсон. Кучеров в пятый раз отличился в текущем сезоне. За "Сент-Луис" единственную шайбу забросил Владимир Тарасенко, она стала для форварда четвертой в сезоне. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 22.

В другом матче дня "Питтсбург" на своей площадке победил "Флориду" со счетом 4:3. В составе проигравших две результативные передачи отдал Евгений Дадонов, на счету которого теперь 4 очка в сезоне (1 шайба + 3 передачи). Форвард хозяев Евгений Малкин не смог отличиться результативными действиями.

"Нью-Джерси" в гостях обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:2. "Виннипег" на своей площадке выиграл у "Каролины" - 2:1.