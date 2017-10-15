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"Филадельфия" разгромила "Вашингтон" в матче НХЛ, Проворов отдал результативную передачу

Спорт
15 октября, 5:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:2

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ТАСС, 15 октября. "Филадельфия" победила "Вашингтон" со счетом 8:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе хозяев забросили Шон Кутюрье (8-я и 50-я минуты), Скотт Лотон (19, 49), Уэйн Симмондс (24), Клод Жиру (31, 56), Валттери Фильппула (38). Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отдал одну результативную передачу. За гостей отличились Якуб Врана (10) и Никлас Бэкстрем (31). Голевой пас на счету Евгения Кузнецова.

"Миннесота" дома проиграла "Коламбусу" в овертайме - 4:5. Российский форвард гостей Артемий Панарин записал на свой счет три результативные передачи, голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 21.

В других матчах дня "Монреаль" на своем льду уступил "Торонто" в овертайме - 3:4. "Даллас" принимал "Колорадо" и выиграл со счетом 3:1, вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 33 из 35 бросков.

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