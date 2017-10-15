"Бафалло" проиграл "Лос-Анджелесу", уступив в пятом матче подряд в НХЛ

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ТАСС, 15 октября. "Лос-Анджелес" одержал победу над "Бафалло" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дастин Браун (28-я минута), Тайлер Тоффоли (48), Дрю Даути (58) и Таннер Пирсон (60). У гостей отличились Земгус Гиргенсонс (15) и Джек Айкел (50).
Первой звездой матча был признан Даути, набравший два очка (1+1), Айкел, также забросивший одну шайбу и отдавший одну результативную передачу, стал второй звездой. Вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик признан третьей звездой. Голкипер отразил 23 броска из 25 по его воротам.
"Лос-Анджелес" одержал третью победу в сезоне и набрал семь очков в четырех матчах. Команда занимает 5-е место в таблице Западной конференции. "Бафалло" проиграл все пять матчей с начала сезона и с одним очком занимает 16-е место на Востоке.
В следующем матче "Лос-Анджелес" на своем льду примет "Нью-Йорк Айлендерс". "Бафалло" на выезде встретится с "Анахаймом". Оба матча пройдут в ночь на понедельник.
В другом матче "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 обыграл "Сан-Хосе".