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"Бафалло" проиграл "Лос-Анджелесу", уступив в пятом матче подряд в НХЛ

Спорт
15 октября, 8:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

"Лос-Анджелес" одержал третью победу в сезоне и набрал семь очков в четырех матчах

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ТАСС, 15 октября. "Лос-Анджелес" одержал победу над "Бафалло" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дастин Браун (28-я минута), Тайлер Тоффоли (48), Дрю Даути (58) и Таннер Пирсон (60). У гостей отличились Земгус Гиргенсонс (15) и Джек Айкел (50).

Первой звездой матча был признан Даути, набравший два очка (1+1), Айкел, также забросивший одну шайбу и отдавший одну результативную передачу, стал второй звездой. Вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик признан третьей звездой. Голкипер отразил 23 броска из 25 по его воротам.

"Лос-Анджелес" одержал третью победу в сезоне и набрал семь очков в четырех матчах. Команда занимает 5-е место в таблице Западной конференции. "Бафалло" проиграл все пять матчей с начала сезона и с одним очком занимает 16-е место на Востоке.

В следующем матче "Лос-Анджелес" на своем льду примет "Нью-Йорк Айлендерс". "Бафалло" на выезде встретится с "Анахаймом". Оба матча пройдут в ночь на понедельник.

В другом матче "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 обыграл "Сан-Хосе".

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