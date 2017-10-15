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Баскетболисты ЦСКА победили "Цмоки-Минск" в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Спорт
15 октября, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 90:54 в пользу москвичей

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ТАСС, 15 октября. Московский ЦСКА одержал победу над командой "Цмоки-Минск" со счетом 90:54 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Кайл Хайнс, набравший 15 очков.

В следующем матче ЦСКА 22 октября дома сыграет с саратовским "Автодором", "Цмоки-Минск" также дома встретится с "Астаной".

В других поединках дня "Зенит" переиграл казахстанскую "Астану" (84:73), латвийский ВЭФ уступил "Нижнему Новгороду" (64:80).

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