Баскетболисты ЦСКА победили "Цмоки-Минск" в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

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ТАСС, 15 октября. Московский ЦСКА одержал победу над командой "Цмоки-Минск" со счетом 90:54 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Кайл Хайнс, набравший 15 очков.
В следующем матче ЦСКА 22 октября дома сыграет с саратовским "Автодором", "Цмоки-Минск" также дома встретится с "Астаной".
В других поединках дня "Зенит" переиграл казахстанскую "Астану" (84:73), латвийский ВЭФ уступил "Нижнему Новгороду" (64:80).