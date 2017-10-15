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Гандболистки клуба "Ростов-Дон" проиграли "Мидтьюлланду" в матче Лиги чемпионов

Спорт
15 октября, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 24:21 в пользу датского клуба

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ТАСС, 15 октября. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" проиграл на выезде датскому "Мидтьюлланду" со счетом 21:24 во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.

После двух туров российский клуб с двумя очками занимает второе место в турнирной таблице группы В, "Мидтьюлланд" располагается на третьей строчке, уступая ростовчанкам по дополнительным показателям.

В следующем матче "Ростов-Дон" 21 октября примет венгерский "Дьер", "Мидтьюлланд" днем ранее на выезде встретится с французским "Брестом".

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