Гандболистки клуба "Ростов-Дон" проиграли "Мидтьюлланду" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 15 октября. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" проиграл на выезде датскому "Мидтьюлланду" со счетом 21:24 во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.

После двух туров российский клуб с двумя очками занимает второе место в турнирной таблице группы В, "Мидтьюлланд" располагается на третьей строчке, уступая ростовчанкам по дополнительным показателям.

В следующем матче "Ростов-Дон" 21 октября примет венгерский "Дьер", "Мидтьюлланд" днем ранее на выезде встретится с французским "Брестом".