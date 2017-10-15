Определились все участники "Финала четырех" Кубка России по волейболу

ТАСС, 15 октября. Волейболисты казанского "Зенит" победили красноярский "Енисей" со счетом 3-0 в заключительном матче полуфинального этапа Кубка России и вышли в "Финал четырех" турнира.

В группе А казанцы одержали три победы в трех матчах, не проиграв ни одного сета, и с девятью очками вышли в финальным этап. "Енисей" с одной победой расположился на третьей строчке.

Ранее в воскресенье кемеровский "Кузбасс" обыграл санкт- петербургский "Зенит" и также обеспечил себе участие в финальном этапе.

Также в "Финале четырех", который пройдет в 2-3 декабря в Белгороде, сыграют новосибирский "Локомотив" и хозяева турнира - клуб "Белогорье".