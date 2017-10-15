"Кубань" стала чемпионом России по регби-7

ТАСС, 15 октября. Краснодарская "Кубань" выиграла чемпионат России по регби-7, который в воскресенье завершился в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

В решающем матче соревнований краснодарские регбисты обыграли "ВВА-Подмосковье" со счетом 21:17. Подмосковный клуб в итоге занял второе место, третьим стал другой краснодарский клуб РЦСП по ИВС (41).

В турнире принимали участие 12 команд. "Кубань" выиграла чемпионат России во второй раз подряд.