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"Кубань" стала чемпионом России по регби-7

Спорт
15 октября, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В решающем матче турнира команда из Краснодара обыграла "ВВА-Подмосковье" со счетом 21:17

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ТАСС, 15 октября. Краснодарская "Кубань" выиграла чемпионат России по регби-7, который в воскресенье завершился в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

В решающем матче соревнований краснодарские регбисты обыграли "ВВА-Подмосковье" со счетом 21:17. Подмосковный клуб в итоге занял второе место, третьим стал другой краснодарский клуб РЦСП по ИВС (41).

В турнире принимали участие 12 команд. "Кубань" выиграла чемпионат России во второй раз подряд.

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