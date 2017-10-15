Манчини: "Зениту" не хватило времени взломать оборону "Арсенала" в матче РФПЛ

Шарапова заявила, что победа на турнире в Китае является особой для нееСпорт 15 октября, 21:40
Мутко: открытие ВФМС-2017 запомнится трогательными моментами и глубокой философиейСпорт 15 октября, 21:28
Манчини: "Зениту" не хватило времени взломать оборону "Арсенала" в матче РФПЛСпорт 15 октября, 21:20
"Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате РФПЛ этого сезонаСпорт 15 октября, 20:52
Страны ОПЕК в течение двух лет потеряли более $1 трлн из-за падения цен на нефтьЭкономика и бизнес 15 октября, 20:45
Рябков: Москва призывает Вашингтон "не ремонтировать то, что работает" в сделке по ИрануПолитика 15 октября, 20:41
Путин: РФ исполнит взятые на себя в рамках Парижского соглашения по климату обязательстваОбщество 15 октября, 20:18
СМИ: Моуринью не намерен заканчивать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"Спорт 15 октября, 20:18
Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в ГонконгеСпорт 15 октября, 20:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 октября. Футболистам санкт-петербургского "Зенита" не хватило времени взломать оборону тульского "Арсенала" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России. Такое мнение в эфире телеканала "Наш футбол" выразил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.
В воскресенье "Зенит" проиграл "Арсеналу" со счетом 0:1, петербургский клуб потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
"Во-первых, после перерыва на матчи сборных всегда играть нелегко, - сказал Манчини. - Во-вторых, они защищались практически весь матч, а мы так и не смогли за 90 минут найти возможность для гола, и в-третьих, все были сегодня на нервах. Я бы не сказал, что сегодняшний матч был для нас хорошим, мы играли не в свой лучший футбол. Они хорошо защищались, и нам просто не хватило времени взломать их оборону".
Наставник "Арсенала" Миодраг Божович после матча признал, что большее игровое преимущество было у "Зенита". "Я думаю, сегодня "Зенит" был лучше, у него были лучшие моменты, но мы рассчитывали на удачу, ребята бились, ждали своего момента и дождались. Мы оборонялись большим количеством игроков, в атаке не могли ничего сделать, и "Зенит" давил нас большее количество времени", - сказал он.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице с 28 очками, "Арсенал" - девятый (17). В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Арсенал" также на выезде встретится с махачкалинским "Анжи". Обе встречи пройдут 22 октября.