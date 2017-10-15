Манчини: "Зениту" не хватило времени взломать оборону "Арсенала" в матче РФПЛ

ТАСС, 15 октября. Футболистам санкт-петербургского "Зенита" не хватило времени взломать оборону тульского "Арсенала" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России. Такое мнение в эфире телеканала "Наш футбол" выразил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

В воскресенье "Зенит" проиграл "Арсеналу" со счетом 0:1, петербургский клуб потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

"Во-первых, после перерыва на матчи сборных всегда играть нелегко, - сказал Манчини. - Во-вторых, они защищались практически весь матч, а мы так и не смогли за 90 минут найти возможность для гола, и в-третьих, все были сегодня на нервах. Я бы не сказал, что сегодняшний матч был для нас хорошим, мы играли не в свой лучший футбол. Они хорошо защищались, и нам просто не хватило времени взломать их оборону".

Наставник "Арсенала" Миодраг Божович после матча признал, что большее игровое преимущество было у "Зенита". "Я думаю, сегодня "Зенит" был лучше, у него были лучшие моменты, но мы рассчитывали на удачу, ребята бились, ждали своего момента и дождались. Мы оборонялись большим количеством игроков, в атаке не могли ничего сделать, и "Зенит" давил нас большее количество времени", - сказал он.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице с 28 очками, "Арсенал" - девятый (17). В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Арсенал" также на выезде встретится с махачкалинским "Анжи". Обе встречи пройдут 22 октября.