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Хоккеист "Нефтехимика" Нестрашил рад, что его команда продолжает бороться в любой ситуации

Спорт
15 октября, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В воскресенье команда из Нижнекамска на выезде обыграла московское "Динамо" со счетом 4:3

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Чешский нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Андрей Нестрашил после победного матча с московским "Динамо" выразил удовлетворение от того, что его команда не опускает руки в сложных обстоятельствах. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье "Нефтехимик" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нестрашил в этой встрече забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

"Мы начали медленно, в первые 10 минут "Динамо" смотрелось значительно лучше. Но нам удалось собраться и выровнять игру. Во втором периоде мы доминировали, поэтому сумели сравнять счет. В этом сезоне нам удается отыгрывать по две-три шайбы, здорово, что у нас команда, которая не сдается и продолжает биться в любой ситуации", - сказал Нестрашил.

"Я ждал матча, когда смогу показать хорошую результативность. Это вознаграждение за проделанную работу. Но главное, что мы сумели победить и взять три очка", - заключил форвард нижнекамцев.

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