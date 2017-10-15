Хоккеист "Нефтехимика" Нестрашил рад, что его команда продолжает бороться в любой ситуации

Шарапова заявила, что победа на турнире в Китае является особой для нееСпорт 15 октября, 21:40
Мутко: открытие ВФМС-2017 запомнится трогательными моментами и глубокой философиейСпорт 15 октября, 21:28
Манчини: "Зениту" не хватило времени взломать оборону "Арсенала" в матче РФПЛСпорт 15 октября, 21:20
"Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате РФПЛ этого сезонаСпорт 15 октября, 20:52
Страны ОПЕК в течение двух лет потеряли более $1 трлн из-за падения цен на нефтьЭкономика и бизнес 15 октября, 20:45
Рябков: Москва призывает Вашингтон "не ремонтировать то, что работает" в сделке по ИрануПолитика 15 октября, 20:41
Путин: РФ исполнит взятые на себя в рамках Парижского соглашения по климату обязательстваОбщество 15 октября, 20:18
СМИ: Моуринью не намерен заканчивать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"Спорт 15 октября, 20:18
Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в ГонконгеСпорт 15 октября, 20:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Чешский нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Андрей Нестрашил после победного матча с московским "Динамо" выразил удовлетворение от того, что его команда не опускает руки в сложных обстоятельствах. Об этом он рассказал журналистам.
В воскресенье "Нефтехимик" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нестрашил в этой встрече забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
"Мы начали медленно, в первые 10 минут "Динамо" смотрелось значительно лучше. Но нам удалось собраться и выровнять игру. Во втором периоде мы доминировали, поэтому сумели сравнять счет. В этом сезоне нам удается отыгрывать по две-три шайбы, здорово, что у нас команда, которая не сдается и продолжает биться в любой ситуации", - сказал Нестрашил.
"Я ждал матча, когда смогу показать хорошую результативность. Это вознаграждение за проделанную работу. Но главное, что мы сумели победить и взять три очка", - заключил форвард нижнекамцев.