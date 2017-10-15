Жители Тироля выступили против выдвижения Инсбрука в качестве столицы ОИ-2026

ТАСС, 15 октября. /ТАСС/. Жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является город Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, согласно результатам экзитпола, опубликованным на официальном сайте правительства Тироля.

В июне правительство Австрии поддержало заявку Инсбрука, но решило провести референдум о выдвижении города в качестве организатора Игр-2026.

Голосование прошло 15 октября, в один день с парламентскими выборами в Австрии. По результатам экзитпола, 53,35% голосовавших в 279 муниципалитетах выступили против подачи заявки. Отмечается, что явка составила 58,43%, всего проголосовало 313 681 человек: 166 594 человека проголосовали "против", 145 643 - "за", еще 1444 голоса были признаны недействительными.

В конце сентября Международный олимпийский комитет (МОК) открыл официальный прием заявок на проведение ОИ-2026. Столицу Игр выберут на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. Ранее сообщалось, что заявку на проведение Игр подаст швейцарский Сьон, в числе претендентов также назывались Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

Инсбрук дважды проводил зимние Олимпийские игры - в 1964 и 1976 годах.