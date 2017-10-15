Гандболистки "Астраханочки" вышли в третий раунд квалификации Кубка EHF

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ТАСС, 15 октября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Астраханочка" одержал победу над испанским "Атлетико" во втором матче второго раунда квалификации Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).
Матч завершился победой российской команды со счетом 33:30. Первый матч в субботу также завершился победой российской команды - со счетом 28:25. Обе встречи противостояния прошли в Испании.
Соперник "Астраханочки" по третьему раунду определятся позднее.