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Гандболистки "Астраханочки" вышли в третий раунд квалификации Кубка EHF

Спорт
15 октября, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Российский клуб одержал победу над испанским "Атлетико"

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ТАСС, 15 октября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Астраханочка" одержал победу над испанским "Атлетико" во втором матче второго раунда квалификации Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).

Матч завершился победой российской команды со счетом 33:30. Первый матч в субботу также завершился победой российской команды - со счетом 28:25. Обе встречи противостояния прошли в Испании.

Соперник "Астраханочки" по третьему раунду определятся позднее.

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