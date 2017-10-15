Гандболистки "Астраханочки" вышли в третий раунд квалификации Кубка EHF

ТАСС, 15 октября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Астраханочка" одержал победу над испанским "Атлетико" во втором матче второго раунда квалификации Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).

Матч завершился победой российской команды со счетом 33:30. Первый матч в субботу также завершился победой российской команды - со счетом 28:25. Обе встречи противостояния прошли в Испании.

Соперник "Астраханочки" по третьему раунду определятся позднее.