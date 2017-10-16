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Мосгорсуд проверит законность заочного ареста информатора WADA Родченкова

Спорт
16 октября, 0:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Против Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, он объявлен в международный розыск

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на заочный арест бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Против Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, он объявлен в международный розыск.

В прошлом году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Это расследование было проведено на основании показаний Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга.

В 2006-2015 годах Родченков руководил антидопинговым центром России, с января 2016 года он находится в США и является информатором WADA.

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